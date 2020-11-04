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ОБСЄ зафіксувала сім обстрілів поблизу Донецької фільтрувальної станції

Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала сім порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Бойовики стріляли з великокаліберного кулемета в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції.

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Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ станом на вечір 2 листопада.

За попередні 24 години Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню в регіоні.

У той же час, в Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. Востаннє порушення фіксувалися 29 жовтня.

Після домовленості про перемир'я на Донбасі ОБСЄ всього зафіксувала в цілому 1961 порушення режиму припинення вогню.

Раніше ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості порушень перемир'я на Донбасі.

РБК-Україна писало, що українські представники в Спільному центрі контролю і координації (СЦКК) надіслали письмову ноту в ОБСЄ після поранення українського військового.

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