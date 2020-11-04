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ОБСЕ зафиксировала семь обстрелов вблизи Донецкой фильтровальной станции

Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции.

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Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по ситуации на вечер 2 ноября.

За предыдущие 24 часа Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в регионе.

В то же время, в Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. Последний раз нарушения фиксировались 29 октября.

После договоренности о перемирии на Донбассе ОБСЕ всего зафиксировала в общей сложности 1961 нарушение режима прекращения огня.

Ранее ОБСЕ зафиксировала значительное увеличение количества нарушений перемирия на Донбассе.

РБК-Украина писало, что украинские представители в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) направили письменную ноту в ОБСЕпосле ранения украинского военного.

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