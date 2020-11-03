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Україна направила в ОБСЄ ноту через поранення військового на Донбасі

Київ, Вівторок 03 листопада 2020 19:06
Україна направила в ОБСЄ ноту через поранення військового на Донбасі
Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)
Автор: РБК-Україна

Українські представники в Спільному центрі контролю і координації (СЦКК надіслали письмову ноту в ОБСЄ. Раніше на Донбасі внаслідок ворожих обстрілу був поранений український військовий.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

При цьому наголошується, що питання чергового порушення перемир'я буде обговорюватися на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи.

"Українська делегація ще раз пропонує російській стороні усвідомити, до яких наслідків може призвести зрив домовленостей, досягнутих на вищому рівні в нормандському форматі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 листопада бойовики двічі порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після цього він був госпіталізований.

Крім того, Україна в ТКГ продовжити консультації щодо ситуації на Донбасі 10 листопада.

Додамо, що близько опівночі 30 жовтня ситуація на Донбасі загострилася. В результаті ворожих провокацій двоє українських військовослужбовців загинули. Крім того, 29 жовтня проросійські бойовики поранили ще двох військових.

Після цього Україна скликала термінове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи.

На засіданні сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Також обговорили заходи для запобігання подальших випадків порушення перемир'я.

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