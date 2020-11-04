ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ОБСЄ зафіксувала сім обстрілів поблизу Донецької фільтрувальної станції

Донбас, Середа 04 листопада 2020 06:26
ОБСЄ зафіксувала сім обстрілів поблизу Донецької фільтрувальної станції
Фото: ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала сім порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Бойовики стріляли з великокаліберного кулемета в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ станом на вечір 2 листопада.

За попередні 24 години Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню в регіоні.

У той же час, в Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. Востаннє порушення фіксувалися 29 жовтня.

Після домовленості про перемир'я на Донбасі ОБСЄ всього зафіксувала в цілому 1961 порушення режиму припинення вогню.

Раніше ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості порушень перемир'я на Донбасі.

РБК-Україна писало, що українські представники в Спільному центрі контролю і координації (СЦКК) надіслали письмову ноту в ОБСЄ після поранення українського військового.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДонбасОБСЄ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся