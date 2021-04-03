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США закликали забезпечити спостерігачам ОБСЄ безперешкодний доступ на Донбасі

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 15:08
США закликали забезпечити спостерігачам ОБСЄ безперешкодний доступ на Донбасі Фото: спостерігач СММ ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Посольство США в Україні звернуло увагу на ситуацію з перешкоджанням роботі спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі. Дипломати закликають надати СММ безперешкодний доступ.

Про це йдеться в заяві посольства в Facebook.

Зазначається, що за повідомленням Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, члени очолюваних Росією збройних формувань заборонили проїзд СММ у пункті пропуску поблизу Олександрівки, Донецької області.

"У світлі посиленої напруженості ситуації ми закликаємо всі сторони забезпечити СММ безперешкодний доступ, згідно з домовленостями.", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у звіті від 2 квітня повідомляється, що на Донбасі бойовики продовжують обмежувати свободу пересування для моніторингової місії ОБСЄ.

Раніше, ОБСЄ зафіксувала численні порушення на Донбасі. Бойовики порушують тишу і не відводять техніку.

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