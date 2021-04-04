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Стало відоме ім'я загиблого вчора в зоні ООС бійця

Новость на русском → Донбас, Неділя 04 квітня 2021 16:12
Стало відоме ім'я загиблого вчора в зоні ООС бійця Фото: на Донбасі загинув український військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Андрій Василюк

3 квітня в зоні проведення ООС загинув головний сержант гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892 Сулима Сергій Олексійович 1980 року народження. Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора в зоні проведення ООС від підриву на вибуховому пристрої загинув лучанин Сулима Сергій Олексійович, 1980 р.н., головний сержант гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892", - йдеться в повідомленні.

Міський голова висловив співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли позиції українських військових. Прес-центр штабу ООС повідомив, що один український боєць підірвався на міні біля Шумів, він загинув.

2 квітня окупанти понад 20 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілів постраждали двоє військових та цивільний.

Як розповіли у штабі ООС, цивільний постраждав в результаті потрапляння міни бойовиків у його будинок. Пораненого госпіталізували до місцевої лікарні.

Раніше повідомлялося, що у період з квітня 2014 року до серпня 2020 року жертвами мін та вибухівки стали 42 дитини.

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