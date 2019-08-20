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Бойовики обстріляли аграрне підприємство у Бахмуті

Новини » Надзвичайні події    20.08.2019 - 13:19
Бойовики обстріляли аграрне підприємство у Бахмуті
Фото: бойовики обстріляли Бахмутський аграрний союз (facebook.com/pressjfo.news)

У результаті обстрілу ніхто не постраждав

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики обстріляли Бахмутський аграрний союз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Вказано, що обстріл відбувся 18 серпня.

Фото: наслідки обстрілу бойовиків

"18.08.2019 орієнтовно з 07.36 до 07.45 з боку ЗФ РФ із напрямку Доломітне - у напрямку Новолуганського здійснено обстріл цивільної інфраструктури на території ПрАТ "Бахмутський аграрний союз", - зазначається у повідомленні.

Так, зранку 19 серпня від головного інженера підприємства надійшло повідомлення про влучання боєприпасів стрілецької зброї в службові приміщення на території аграрного союзу.

"Прибувши на місце обстрілу спостережна група УС СЦКК зафіксувала, що внаслідок влучення боєприпасів стрілецької зброї калібру 5.45 мм у службових приміщеннях свиноферми агрофірми "Бахмутський аграрний союз" розбиті вікна. Постраждалих працівників не виявлено", - додали у прес-центрі.

Нагадаємо, у районі проведення ООС 19 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 раз порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції наших підрозділів з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Так, у результаті обстрілу з безпілотника поранений український військовий.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 серпня на Донбасі бойовики обстріляли українські позиції з бойових машин піхоти.

На Донбасі внаслідок обстрілу з безпілотника поранено українського військового Бойовики на Донбасі знову порушили режим перемир'я
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