ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі сьогодні отримав поранення український військовий

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 20:33
На Донбасі сьогодні отримав поранення український військовий
Ілюстративне фото (ООС)

Ворог три рази порушив режим припинення вогню

На Донбасыі з початку поточної доби 20 серпня в районі проведення операції Объедиенных сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці три рази порушили режим припинення вогню, один військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр штабу ООС.

Як повідомляється, ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 2 обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме - неподалік Талаківки за напрямом Пікуза і поблизу Красногорівки за напрямом Старомихайлівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Південного за напрямом шахти імені Гагаріна.

"З початку поточної доби в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець отримав поранення. Зараз він доставлений у військовий мобільний госпіталь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики обстріляли Бахмутський аграрний союз. Обстріл стався 18 серпня.

Крім того, в районі проведення ООС 19 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції наших підрозділів з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Так, в результаті обстрілу з безпілотника поранений український військовий.

Бойовики обстріляли аграрне підприємство у Бахмуті На Донбасі внаслідок обстрілу з безпілотника поранено українського військового
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся