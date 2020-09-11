ОБСЄ виділила представника для інспекції на Донбасі одноразово

В ОБСЄ погодилися надати представника для спільного патрулювання з РФ українських позицій в рамках одноразової дії. Це була умова української сторони.

Про це сказав Леонід Кравчук під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми не заперечуємо (проти спільного патрулювання - ред.) при одній умові, якщо там буде представник ОБСЄ. В ОБСЄ з нами погодилися і сказали, що такого представника надати в рамках виключення, як одноразову дію, яка в майбутньому не буде повторюватися", - відмітив він.

Кравчук сказав, що до цього питання можна буде повернутися тільки після того, коли безпекова підкомісія ТКГ проведе консультації.

"Вперше був присутній пан Козак - радник Путіна. Я був здивований. Він дуже енергійно в форматі ультиматуму сказав, що України врешті решт повинна вирішити, чи вона буде виконувати Мінські домовленості, чи ні", - розповів Кравчук.

Кравчук відзначив, що російська сторона звинуватила Україну в тому, що під час режиму тиші ЗСУ вели інженерні укріплення на позиціях. Кравчук додав, що ОБСЄ цю версію РФ заперечувала.

Нагадаємо, інспекція поблизу Шумів скасована після обстрілу.

Після цього Україна ініціювала термінове засідання ТКГ.

Раніше повідомлялось, що Тристороння контактна група домовилася провести спільну інспекцію.

Кстати, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Нестора Шустера" о том, как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой; почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства и что будут изучать школьники, когда наша система образования перейдет в онлайн.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" первый президент Украины Леонид Кравчук высказался об угрозе национальной безопасности из-за политической конкуренции.

Леонид Кравчук сделал резонансное заявление

В том же выпуске жена кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало предложила нардепу Нестору Шуфричу "забрать Лукашенко себе".

Вероника Цепкало обратилась к Нестору Шуфричу

Еще оппозиционеры заявили, что белорусы не захотят быть частью Российской Федерации.

Вероника Цепкало сделала важное заявление про Беларусь

Кроме того, Шуфрич и другой парламентарий Алексей Гончаренко устроили горячий спор в эфире программы Шустера.

Шуфрич и Гончаренко устроили спор в прямом эфире

Также в эфире рассказали, как Лукашенко грубо нарушил конституцию.

Что грозит Лукашенко за нарушение конституции Беларуси