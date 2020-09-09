У ТКГ вирішили провести іспекції позицій біля Шумів

Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (РБК-Україна)

На позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі учасники консультацій домовилися про спільне інспекції в районі населеного пункту Шуми. Інспектування буде проходити за участю представника координатора від ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Українська сторона повинна забезпечити питання логістики і гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

"Сьогодні дає нам надію, що режим припинення вогню буде виконуватися і надалі всіма сторонами. З цією метою українська сторона буде задіяти будь-які механізми як в рамках ТКГ, так і в нормандському форматі, які дозволять зберегти життя українських військових і мирного населення", - заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

При цьому він зазначив, що Україна залишається відданою мирному процесу і виконання досягнутих домовленостей.

Крім того, ОБСЄ ще раз підтвердила неспроможність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня по 2 вересня.

Нагадаємо, 6 вересня ситуація в зоні ООС загострилася. Бойовики порушили перемир'я, в результаті чого загинув український військовий.

Раніше повідомлялося, що МЗС України ініціював переговори з російською стороною після обстрілу на Донбасі, в результаті яких українська армія зазнала втрати. Дата розмови поки невідома.

Крім того, у відповідь на загострення на Донбасі в Офісі президента України вимагала термінового втручання Росії. Українська сторона вважає, що Москва повинна вплинути на бойовиків.