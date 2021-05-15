В ОБСЄ розповіли про загострення ситуації на Донбасі: 540 порушень за добу

За даними ОБСЄ, в Донецькій області спостерігачі зафіксували 208 порушень режиму припинення вогню, включаючи 99 вибухів. При цьому 1 вибух розцінюється як вибух від вихідного вогню, 1 вибух у повітрі, 11 розривів боєприпасів і 86 вибухів невизначеного походження.

Спостерігачі відзначають, що більшість порушень відбулися недалеко від ділянки розведення в районі н. п. Петровське. Там чули 20 черг зі стрілецької зброї, 15 вибухів і окремі постріли.

Також напруженою ситуація була в напрямок на захід від центрального залізничного вокзалу Донецька. Там чули 14 пострілів зі стрілецької зброї та окремі вибухи (близько 20).

Однак у Луганській області було куди більше порушень. Місія ОБСЄ зафіксувала 332 порушення режиму припинення вогню, включаючи 39 вибухів невизначеного походження.

При цьому, найбільше обстрілів і вибухів звучало в районі ділянки розведення в районі Золотого. Там чули 260 пострілів в різний час.

Також неспокійно було в Попасній. Там чули 38 вибухів невизначеного походження і 33 черги з великокаліберних кулеметів.