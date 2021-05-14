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Данилов пояснив, коли закінчиться війна на Донбасі: як тільки Путін забере війська

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Україна, П'ятниця 14 травня 2021 23:44
Данилов пояснив, коли закінчиться війна на Донбасі: як тільки Путін забере війська Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Війна на Донбасі закінчиться, як тільки президент РФ Володимир Путін забере свої війська з цієї території. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Таку заяву він зробив, коментуючи виступ Путіна про Україну в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Данилова, війні на Донбасі настане кінець відразу після того, коли Росія піде з цієї території.

"Вона дуже швидко закінчиться, як тільки Путін забере свої війська, забере свої танки, забере свої транспортери звідти, піде на свою територію в Ростовську область, піде в Курську область, там будуть його воїни і війна відразу закінчиться", - говорить Данилов.

Він також підкреслив, що Росія повинна віддати Україні контроль над її кордонами, оскільки Україна виконує всі домовленості.

"І не потрібно говорити, що все відбувається з нашої вини. Ми все, про що домовлялися, виконали. Але з ними (Росією, - ред.) складно домовлятися, оскільки вони спочатку говорять одне, а потім інше", - зазначив Данилов.

Нагадаємо, Путін різко відреагував на ситуацію з Медведчуком. Він назвав це зачисткою політичного поля.

Раніше повідомлялося, що Україна готується до зустрічі з Байденом. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

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