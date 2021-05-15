В ОБСЕ рассказали об обострении ситуации на Донбассе: 540 нарушений за сутки

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 540 нарушений прекращения огня на Донбассе. При этом большая их часть произошла в Луганской области.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 14 мая.
По данным ОБСЕ, в Донецкой области наблюдатели зафиксировали 208 нарушений режима прекращения огня, включая 99 взрывов. При этом 1 взрыв расценивается как взрыв от исходящего огня, 1 взрыв в воздухе, 11 разрывов боеприпасов и 86 взрывов неопределенного происхождения.
Наблюдатели отмечают, что большинство нарушений произошли недалеко от участка разведения в районе н. п. Петровское. Там слышали 20 очередей из стрелкового оружия, 15 взрывов и отдельные выстрелы.
Также напряженной ситуация была в направление к западу от центрального железнодорожного вокзала Донецка. Там слышали 14 выстрелов из стрелкового оружия и отдельные взрывы (около 20).
Однако в Луганской области было куда больше нарушений. Миссия ОБСЕ зафиксировала 332 нарушения режима прекращения огня, включая 39 взрывов неопределенного происхождения.
При этом, больше всего обстрелов и взрывов звучало в районе участка разведения в районе Золотого. Там слышали 260 выстрелов в разное время.
Также неспокойно было в Попасной. Там слышали 38 взрывов неопределенного происхождения и 33 очереди из крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, оккупанты на Донбассе начали "опечатывать" квартиры переселенцев. Под арест попали те, кто не платит за коммунальные услуги.
Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский воин, родом из Черниговской области. Он получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.