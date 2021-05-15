В ОБСЕ рассказали об обострении ситуации на Донбассе: 540 нарушений за сутки

По данным ОБСЕ, в Донецкой области наблюдатели зафиксировали 208 нарушений режима прекращения огня, включая 99 взрывов. При этом 1 взрыв расценивается как взрыв от исходящего огня, 1 взрыв в воздухе, 11 разрывов боеприпасов и 86 взрывов неопределенного происхождения.

Наблюдатели отмечают, что большинство нарушений произошли недалеко от участка разведения в районе н. п. Петровское. Там слышали 20 очередей из стрелкового оружия, 15 взрывов и отдельные выстрелы.

Также напряженной ситуация была в направление к западу от центрального железнодорожного вокзала Донецка. Там слышали 14 выстрелов из стрелкового оружия и отдельные взрывы (около 20).

Однако в Луганской области было куда больше нарушений. Миссия ОБСЕ зафиксировала 332 нарушения режима прекращения огня, включая 39 взрывов неопределенного происхождения.

При этом, больше всего обстрелов и взрывов звучало в районе участка разведения в районе Золотого. Там слышали 260 выстрелов в разное время.

Также неспокойно было в Попасной. Там слышали 38 взрывов неопределенного происхождения и 33 очереди из крупнокалиберных пулеметов.