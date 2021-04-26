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Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Новость на русском → Донбас, Понеділок 26 квітня 2021 21:10
Бойовики на Донбасі поранили українського військового Фото: на Донбасі поранили українського військового (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики вчергове порушили режим припинення вогню на Донбасі, обстрілявши позиції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу поранення отримав український військовослужбовець.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ" на сторінці у Facebook.

Українські позиції ввечері 26 квітня потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Один український військовий отримав осколкове поранення, після чого йому оперативно надали першу медичну допомогу.

Пораненого військового госпіталізували, наразі його стан - задовільний. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Нагадаємо, до цього було відомо про 6 порушень "тиші" на Донбасі з боку проросійських бойовиків. Про поранених з українського боку інформації не було.

Також РБК-Україна писало, що окупанти обстріляли українських саперів, які займалися розмінування прифронтової території.

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