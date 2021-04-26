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Українські сапери піддалися обстрілу на Донбасі з боку проросійських бойовиків

Новость на русском → Донбас, Понеділок 26 квітня 2021 16:53
Українські сапери піддалися обстрілу на Донбасі з боку проросійських бойовиків Фото: розмінування на Донбасі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Україна

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України піддалися обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі. Роботи з розмінування були припинені, загиблих і постраждалих серед українців немає.

Про це повідомила в Facebook прес-служба ДСНС України.

Відзначається, що обстріл стався вранці 26 квітня в районі населеного пункту Гнутове біля Маріуполя. Українські сапери розмінували поле неподалік від садового товариства. На момент обстрілу на місці знаходилися 23 співробітники ДСНС і 5 одиниць техніки. Рятувальники були змушені негайно припинити роботи і залишити небезпечну ділянку.

Зараз роботи по розмінуванню припинені, сапери і співробітники ДСНС евакуйовані з місця події. Загиблих і постраждалих немає.

Фото: розмінування на Донбасі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, на днях под обстрел оккупантов попали окрестности Торецка. Две ракеты от противотанкового комплекса повредили ограждение и окна жилого дома.

Добавим, вчера оккупационные войска 12 раз нарушали перемирие на Донбассе. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.

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