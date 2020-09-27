Співголови мінської групи Організації з безпеки і співробітництва в Європі висловили стурбованість ситуацією в Нагірному Карабасі. В ОБСЄ закликали Вірменію і Азербайджан відновити переговори для вирішення конфлікту.

Про це йдеться в заяві ОБСЄ.

"Ми рішуче засуджуємо застосування сили і шкодуємо про безглуздо втрачених життів, у тому числі серед мирних жителів. Співголови закликають сторони припинити бойові дії і відновити переговори, щоб знайти стійке вирішення конфлікту", - йдеться в заяві.

Також в ОБСЄ закликали сторони прийняти всі необхідні заходи для стабілізації ситуації і знову заявляють, що альтернативи мирного врегулювання конфлікту шляхом переговорів немає.

Нагадаємо, сьогодні вранці на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії. Сторони конфлікту повідомляють про жертви і поранених в результаті обстрілу.

Після чого глава Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан. Також була оголошена загальна мобілізація для осіб старше 18 років.

Також воєнний стан у країн ввів прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян.

Голова Євроради Шарль Мішель закликав Вірменію і Азербайджан терміново припинити вогонь і сісти за стіл переговорів.