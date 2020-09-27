У Еврораді закликали Вірменію і Азербайджан терміново припинити вогонь

Фото: Шарль Мішель (facebook com CharlesMichel)

Вірменія і Азербайджан повинні в терміновому порядку припинити бойові дії. Сторони конфлікту в Нагірному Карабасі повинні повернутися до переговорів.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель на своїй сторінці в Twitter.

"Військові дії повинні бути припинені в терміновому порядку, щоб запобігти подальшу ескалацію. Негайне повернення до переговорів без попередніх умов - це єдиний шлях вперед", - сказав він.

Нагадаємо, вранці 27 вересня на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії. Сторони конфлікту повідомляють про жертви і поранених в результаті обстрілу.

Голова Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан. Також була оголошена загальна мобілізація для осіб старше 18 років.

Також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, запровадив воєнний стан в країні.

Крім того, Вірменія звинуватила Азербайджан у ракетному обстрілі прикордонних населених пунктів. Міноборони Азербайджану заявили, що армія не бере на приціл цивільне населення, об'єкти та інфраструктуру.