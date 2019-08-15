ОБСЄ втратила безпілотник над окупованих Донбасом

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила поблизу населеного пункту Обозне в окупованому РФ районі Луганської області безпілотний літальний апарат (БПЛА) малого радіуса дії у результаті вогню зі стрілецької зброї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Зазначено, що через стрілянину команда СММ втратила керування безпілотником.

"У ході польоту БПЛА СММ малого радіусу дії на північній околиці н. П. Обозне (непідконтрольний уряду) члени патруля чули 3 черги зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 3 км на північ. За їхньою оцінкою, вогонь вівся у напрямку БПЛА, що пролітав орієнтовно за 3 км на північ від позиції патруля. Команда місії втратила керування БПЛА і не змогла повернути його", - йдеться у звіті.

Крім того, СММ інформує про два обстріли безпілотників на лінії зіткнення.

"Перебуваючи в 2 км на північ від н. П. Гнутове (підконтрольний уряду), здійснюючи політ БПЛА СММ малого радіусу дії, члени патруля місії чули щонайменше 12 черг і численні постріли зі стрілецької зброї орієнтовно за 3,4 км на схід. за оцінкою місії, вогонь вівся у напрямку БПЛА, що пролітав орієнтовно за 3,4 км на схід від місця розташування патруля (між позиціями Збройних сил України та позиціями збройних формувань). Команда СММ безпечно приземлила БПЛА і покинула цей район", - зазначено в повідомленні.

Також ще один обстріл стався на східній околиці н.п. Талаковка, який підконтрольний українській владі.

"Здійснюючи політ БПЛА СММ малого радіусу дії, спостерігачі чули 7 черг і численні постріли зі стрілецької зброї орієнтовно в 2 км на схід. За оцінкою, вогонь вівся у напрямку БПЛА, що пролітав орієнтовно в 2 км на схід від позиції патруля. Команда СММ благополучно приземлила БПЛА і покинула цей район", - заявили в СММ.

Крім того, зазначено, що міні-БПЛА СММ двічі піддавався впливу перешкод сигналу, за оцінкою місії, ймовірно внаслідок глушіння, під час польотів поблизу окупованого Донецька.

Нагадаємо, в кінці червня у непідконтрольному українському уряду районі Донецької області поблизу лінії зіткнення Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила безпілотник дальнього радіусу дії.

Як писало РБК-Україна, в червні в Міноборони України заявили, що на Донбасі бойовики пригнічують канали електронного управління безпілотниками, щоб приховати факт переміщення заборонених мінських домовленостей військової техніки і озброєння.