Бойовики "глушать" безпілотники, щоб приховати пересування важкої техніки

Ілюстративне фото (УНІАН)

Бойовики на Донбасі придушують канали електронного управління безпілотниками

На Донбасі бойовики придушують канали електронного управління безпілотниками, щоб приховати факт переміщення заборонених мінськими домовленостями військової техніки та озброєння. Про це йшлося під час брифінгу Міністерства оборони.

Спікер відомства Олександр Мотузяник з посиланням на розвідку повідомив, що бойовики здійснюють радіоелектронне придушення каналів управління безпілотниками. Зокрема, це робиться для того, щоб приховати переміщення на передові позиції заборонених озброєння та військової техніки.

При цьому противник продовжує розміщувати додаткові автоматизовані станції встановлення перешкод у районах прихованого зосередження артилерійських систем і броньованої техніки за межами районів їх відведення.

У розвідці уточнили, що командування ЗС РФ під виглядом проведення заходів бойової підготовки в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів вживає посилені заходи по підвищенню їх готовності до застосування. Зокрема, тривають інтенсивні відпрацювання питань висування підрозділів у райони зосередження, з розгортанням пунктів управління і прийому особового складу.

Додамо, що місія ОБСЄ продовжує фіксувати важке озброєння бойовиків. Так, 4 червня БПЛА СММ виявив 22 реактивні системи залпового вогню біля населеного пункту Кришталеве, а 2 червня було зафіксовано 47 танків на полігоні у Тернового і 22 танка, 18 одиниць буксируемої артилерії і 9 одиниць самохідної артилерії на полігоні біля Мирного.

Нагадаємо, вночі 7 червня бойовики атакували підрозділу ООС в районі Новолуганского, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців і ще семеро отримали поранення.

Додамо, наприкінці травня повідомлялося, що російсько-окупаційні війська нарощують важке озброєння, насамперед реактивні системи залпового вогню "Град" на Донецькому та Луганському напрямках.