ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики "глушать" безпілотники, щоб приховати пересування важкої техніки

Новини » Суспільство    07.06.2019 - 15:30
Бойовики "глушать" безпілотники, щоб приховати пересування важкої техніки
Ілюстративне фото (УНІАН)

Бойовики на Донбасі придушують канали електронного управління безпілотниками

На Донбасі бойовики придушують канали електронного управління безпілотниками, щоб приховати факт переміщення заборонених мінськими домовленостями військової техніки та озброєння. Про це йшлося під час брифінгу Міністерства оборони.

Спікер відомства Олександр Мотузяник з посиланням на розвідку повідомив, що бойовики здійснюють радіоелектронне придушення каналів управління безпілотниками. Зокрема, це робиться для того, щоб приховати переміщення на передові позиції заборонених озброєння та військової техніки.

При цьому противник продовжує розміщувати додаткові автоматизовані станції встановлення перешкод у районах прихованого зосередження артилерійських систем і броньованої техніки за межами районів їх відведення.

У розвідці уточнили, що командування ЗС РФ під виглядом проведення заходів бойової підготовки в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів вживає посилені заходи по підвищенню їх готовності до застосування. Зокрема, тривають інтенсивні відпрацювання питань висування підрозділів у райони зосередження, з розгортанням пунктів управління і прийому особового складу.

Додамо, що місія ОБСЄ продовжує фіксувати важке озброєння бойовиків. Так, 4 червня БПЛА СММ виявив 22 реактивні системи залпового вогню біля населеного пункту Кришталеве, а 2 червня було зафіксовано 47 танків на полігоні у Тернового і 22 танка, 18 одиниць буксируемої артилерії і 9 одиниць самохідної артилерії на полігоні біля Мирного.

Нагадаємо, вночі 7 червня бойовики атакували підрозділу ООС в районі Новолуганского, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців і ще семеро отримали поранення.

Додамо, наприкінці травня повідомлялося, що російсько-окупаційні війська нарощують важке озброєння, насамперед реактивні системи залпового вогню "Град" на Донецькому та Луганському напрямках.

 

Франція підтримує зняття блокади з Донбасу, - посол Посол Франції сумнівається у введенні миротворців ООН на Донбас
Новини України Донбасбойовикибеспилотник
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся