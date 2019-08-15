ОБСЕ потеряла беспилотник над оккупированным Донбассом

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла вблизи населенного пункта Обозное в оккупированном РФ районе Луганской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия в результате огня из стрелкового оружия. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Указано, что из-за стрельбы команда СММ потеряла управление беспилотником.

"В ходе полета БПЛА СММ малого радиуса действия на северной окраине н. п. Обозное (неподконтрольный правительству) члены патруля слышали 3 очереди из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 3 км на север. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавший ориентировочно за 3 км к северу от позиции патруля. Команда миссии потеряла управление БПЛА и не смогла вернуть его", - говорится в отчете.

Кроме того, СММ информирует о двух обстрелах беспилотников на линии соприкосновения.

"Находясь в 2 км к северу от н. п. Гнутово (подконтролен правительству), совершая полет БПЛА СММ малого радиуса действия, члены патруля миссии слышали по меньшей мере 12 очередей и многочисленные выстрелы из стрелкового оружия ориентировочно за 3,4 км на восток. По оценке миссии, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавшего ориентировочно за 3,4 км на восток от места расположения патруля (между позициями Вооруженных сил Украины и позициями вооруженных формирований). Команда СММ безопасно приземлила БПЛА и покинула этот район", - указано в сообщении.

Также еще один обстрел произошел на восточной окраине н.п. Талаковка, который подконтролен украинским властям.

"Осуществляя полет БПЛА СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 7 очередей и многочисленные выстрелы из стрелкового оружия ориентировочно в 2 км на восток. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавшего ориентировочно в 2 км к востоку от позиции патруля. Команда СММ благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район", - заявили в СММ.

Кроме того, указано, что мини-БПЛА СММ дважды подвергался воздействию помех сигнала, по оценке миссии, вероятно вследствие глушения, во время полетов вблизи оккупированного Донецка.

Напомним, в конце июня в неподконтрольном украинскому правительству районе Донецкой области вблизи линии соприкосновения Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла беспилотник дальнего радиуса действия.

Как писало РБК-Украина, в июне в Минобороны Украины заявили, что на Донбассе боевики подавляют каналы электронного управления беспилотниками, чтобы скрыть факт перемещения запрещенных минскими договоренностями военной техники и вооружения.