ОБСЄ втратила безпілотник на окупованому Донбасі

Фото: безпілотник ОБСЄ (flickr.com/osce_smmu)

Безпілотник дального радіуса дії зник неполалік н.п. Заїченко

У непідконтрольному українському урядові районі Донецької області поблизу лінії зіткнення Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила безпілотник дальнього радіуса дії. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт СММ.

Встановлено, що увечері 27 червня, пролітаючи в районі н.п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька), безпілотник різко почав втрачати потужність і висоту після того як температура двигуна літального апарата досягла високого значення.

"При спробі приземлити БПЛА в районі на південь від н.п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) команда Місії втратила зв'язок із літальним апаратом", - зазначається у звіті.

Також спостерігачі повідомили, що на окупованій території у Луганській області було зафіксовано 12 черг зі стрілецької зброї по безпілотнику.

"Спостерігачі благополучно приземлили БПЛА і залишили цей район", - додали в СММ.

Нагадаємо, Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік сподівається, що після завершення процесу відводу сил в районі Станиці Луганської буде розпочатий ремонт пішохідного мосту через річку Сіверський Донець.

Додамо, що до Станиці Луганської після розведення сил направлять урядову комісію. На початку наступного тижня до Станиці Луганської приїде спеціальна урядова комісія, яка має визначити перелік соціально-економічних проблем цієї прифронтової території.