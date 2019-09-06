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ОБСЄ наполягає на відкритті нових КПВВ на Донбасі

Новини » Політика    06.09.2019 - 16:29
ОБСЄ наполягає на відкритті нових КПВВ на Донбасі
Фото: Халіт Чевік (osce.org)

В ОБСЄ відзначили позитивний хід подій у Станиці Луганській

На Донбасі залишається актуальною потреба у збільшенні кількості контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ). Про це у зверненні до Постійної ради ОБСЄ заявив голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Халіт Чевік, повідомляє сайт ОБСЕ.

Чевік зазначив, що головним чинником безпеки на Донбасі є прихильність безстроковому режиму припинення вогню, яке набуло чинності 21 липня. Крім того, актуальною залишається потреба поліпшення ситуації зі свободою пересування та збільшення кількості КПВВ, а також у підвищенні рівня безпеки на них.

"У той же час зниження рівня насильства - це дуже сприятлива можливість. На основі цієї позитивної тенденції можна прокласти шлях до забезпечення незворотності припинення вогню", - додав Чевік і відзначив позитивний хід подій на ділянці розведення в районі Станиці Луганської.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники окупаційної влади на Донбасі в черговий раз зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській.

Зазначимо, що за підсумками минулої зустрічі тристоронньої контактної групи по Донбасу Україна вимагає деполітизувати тему ремонту мосту у Станиці Луганській.

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