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Україна наполягає на деполітизації ремонту мосту в Станиці Луганській

Новини » Політика    04.09.2019 - 19:28
Україна наполягає на деполітизації ремонту мосту в Станиці Луганській
Фото: міст в Станиці Луганській (facebook.com/odalug)

Українці готові працювати над відновленням мосту цілодобово і без вихідних

На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську українська сторона наполягає на деполітизації ремонту мосту у Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

Як повідомляється, ремонт мосту в Станиці Луганській вже почався.

"Аби роботи було завершено до кінця осені українські мостобудівці готові працювати над його відновленням цілодобово та без вихідних. Наголошуємо: весь процес ремонту мостового переходу має бути повністю дополітизовано", - зазначила Оліфер.

Нагадаємо, 2 вересня в Станиці Луганській завершили демонтаж блокпосту і почали будівництво зруйнованого мосту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 вересня роботи з повного демонтажу фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській були закінчені.

Повідомляється, що тут працювали 11 осіб інженерної групи ДСНС. Шість працівників автодорожньої служби прибирали пісок і сміття з проїжджої частини дороги. В післяобідній час роботи були закінчені.

Також зазначається, що приблизно у 200 метрах від злому мосту роботи були зупинені, оскільки з ОБСЄ не надійшли гарантії безпеки з боку так званої "ЛНР". Представники окупованих територій свої зобов'язання по демонтажу не виконали.

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