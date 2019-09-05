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Бойовики знову зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 15:58
Бойовики знову зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській
Фото: міст в Станиці Луганській (lug-info.com)

Українська сторона почала підготовку до ремонту дорожнього полотна

Представники збройних формувань Російської Федерації на Донбасі в черговий раз зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні окупаційна влада через представників ОБСЄ повідомила про те, що "посадова особа", яке може прийняти рішення про початок ремонту, відсутня, як і інструкції і детальний план будівництва

"Таким чином, роботи з відновлення зруйнованої частини мосту, в черговий раз, були заблоковані ... Представниками СММ ОБСЄ був зафіксований факт зриву робіт з ремонту зруйнованої частини мосту окупаційною владою. Щоб не втрачати часу українська сторона почала підготовчі роботи по ремонту дорожнього полотна", - йдеться в повідомленні.

Бойовики знову зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона завершила демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський ще 2 вересня заявив, що в Станиці Луганській завершили демонтаж блокпоста і розпочали будівництво зруйнованого мосту.

"Демонтували, нарешті, на окупованій частині Станиці Луганської блокпост. Я вітаю нашу групу, яка займалася цим питанням. Починаємо будувати міст у Станиці Луганській", - заявив Зеленський.

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