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ОБСЕ спустя почти 11 месяцев войны заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе

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Вена, Понедельник 16 января 2023 13:42
ОБСЕ спустя почти 11 месяцев войны заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе Фото: в ОБСЕ намекнули, что их наблюдателей нет на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Юрченко

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе. При этом машины с обозначениями ОБСЕ, которые могут быть на востоке Украины, не используются организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОБСЕ в Twitter.

"Если вы увидите на Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня в Украину с официальным визитом прибыл глава ОБСЕ Буяр Османи. Он отметил, что в Киеве встретится с украинскими лидерами.

Позже Османи в соцсетях сообщил, что побывал в Бородянке Киевской области, которая разрушили российские оккупанты.

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