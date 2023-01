ОБСЕ спустя почти 11 месяцев войны заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе

"Если вы увидите на Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня в Украину с официальным визитом прибыл глава ОБСЕ Буяр Османи. Он отметил, что в Киеве встретится с украинскими лидерами.

Позже Османи в соцсетях сообщил, что побывал в Бородянке Киевской области, которая разрушили российские оккупанты.

Just visited the devastated areas in Borodyanka, the destruction is heartbreaking. These Russian attacks caused immense suffering for the Ukrainian people and there are no excuses for these actions. My thoughts are with those whose lives have been severely disrupted. pic.twitter.com/a9jwuN05Kv