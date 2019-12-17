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ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень "тиші" на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 05:30
ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень "тиші" на Донбасі
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Водночас було зафіксовано збільшення кількості вибухів

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЕ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на вихідних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЕ.

Так, у період із вечора 13 до вечора 14 грудня в Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши більше вибухів (приблизно 245), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 230 вибухів). Приблизно дві треті порушень режиму припинення вогню, зокрема більшість вибухів, зафіксовано в нічний час поблизу Світлодарська та Чермалика.

Із вечора 14 до вечора 15 грудня Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (190), якщо порівнювати з попередньою добою.

У період із вечора 13 до вечора 14 грудня в Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема зафіксувавши 4 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли Місія зафіксувала 1 вибух невизначеного походження.

Із вечора 14 до вечора 15 грудня Місія констатувала відсутність вибухів та зафіксувала 2 постріли зі стрілецької зброї в районах на південний схід від Золотого-4.

Нагадаємо, на Донеччині за добу 15 грудня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових.

РБК-Україна писало, що втрати бойовиків на Донбасі з початку грудня склали 44 особи.

На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші" На Донбасі за добу вилучили 50 одиниць вибухівки
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