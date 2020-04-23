На Донбасі бойовики не пустили на окуповану територію спостерігачів ОБСЄ

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Патруль СММ ОБСЄ не зміг проїхати на окуповану територію через шипи на дорозі і знак про мінну небезпеку

На Донбасі бойовики знову перешкоджали роботі патрулів Спеціальної моніторингової місі ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) на блокпостах. Про це йдеться у звіті в місії від 22 квітня.

Зазначається, що 21 та 22 квітня члени збройних формувань знову забороняли доступ патрулям місії при спробах проїзду/проходу в непідконтрольні урядові райони офіційними дорожніми коридорами: двічі в Донецькій області та один раз у Луганській області.

"Крім того, патрулям СММ відмовляли при спробах проїзду/проходу в підконтрольні урядові райони: 1 раз у Донецькій області й 1 раз у Луганській області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 21 та 22 квітня на блокпості збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) члени збройних формувань в одному випадку заборонили патрулям СММ ОБСЄ прохід до непідконтрольних урядові районів, а в іншому випадку - до підконтрольних урядові районів, пояснивши це тим, що блокпост закритий через COVID-19.

На блокпості поблизу Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька) 22 квітня патруль СММ ОБСЄ не зміг проїхати до непідконтрольних урядові районів через те, що поперек дорожнього полотна були встановлені шипи, а посеред дороги був попереджувальний знак про мінну небезпеку.

Зазначається, що спостерігачі місії не зафіксували на блокпості членів збройних формувань.

"21 квітня на блокпості біля н.п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) члени збройних формувань 1 раз відмовили команді Місії у проїзді до підконтрольних урядові районів й 1 раз - до непідконтрольних урядові районів; у першому випадку вони пояснили це "необхідністю отримати дозвіл від членів збройних формувань старшого рангу", а в другому - карантинними обмеженнями через COVID-19", - йдеться у звіті.

В СММ ОБСЄ наголосили, що регулярні заборони доступу спостерігачів на блокпостах збройних формувань під час спроб патрулів місії пройти або проїхати до непідконтрольних урядові районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області.

"Такі обмеження свободи пересування СММ через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні", - підкреслюють у СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, 14 квітня на залізничному вокзалі у непідконтрольній українському урядові Ясинуватій поруч зі спостерігачами CММ ОБСЄ влучили боєприпаси.

Як писало РБК-Україна, російсько-окупаційні сили дискредитують українських військовослужбовців та перешкоджають діяльності спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.