ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рада закликала позбавити Росію членства в ЮНЕСКО

Новость на русском →
Київ, Вівторок 31 травня 2022 17:38
Рада закликала позбавити Росію членства в ЮНЕСКО Ілюстративне фото (Reuters)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада закликала виключити Росію з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа фракції "Слуга народу" Олени Шуляк.

За ухвалення постанови про звернення до ЮНЕСКО проголосували 311 депутатів Ради.

"Росія продовжує обстрілювати Україну та руйнувати об'єкти культурної спадщини у більшості регіонів держави. За останніми даними, було пошкоджено чи знищено понад 250 культурних пам'яток. Це церкви, музеї, пам'ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будинки", - заявила Шуляк.

При цьому у документі, який підтримала Рада, сказано, що такі дії з боку країни-агресора є "нігілізмом норм міжнародного гуманітарного права та здорового глузду".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу знищено Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка Харківської області.

Також ми писали, що Верховна Рада проголосувала за введення нового свята. День української державності відзначатиметься 28 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЮНЕСКО Верховна рада Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою