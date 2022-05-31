Рада закликала позбавити Росію членства в ЮНЕСКО

Верховна рада закликала виключити Росію з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа фракції "Слуга народу" Олени Шуляк .

За ухвалення постанови про звернення до ЮНЕСКО проголосували 311 депутатів Ради.

"Росія продовжує обстрілювати Україну та руйнувати об'єкти культурної спадщини у більшості регіонів держави. За останніми даними, було пошкоджено чи знищено понад 250 культурних пам'яток. Це церкви, музеї, пам'ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будинки", - заявила Шуляк.

При цьому у документі, який підтримала Рада, сказано, що такі дії з боку країни-агресора є "нігілізмом норм міжнародного гуманітарного права та здорового глузду".