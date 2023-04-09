ОБСЕ безрезультативна, пока в ней есть агрессоры в виде России и Беларуси, - МИД Литвы

Замглавы литовского МИД Мантас Адоменас заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в нынешнем ее виде безрезультативна. Такой она будет оставаться, пока в ее составе будут государства-агрессоры, такие как Россия и Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .
Он заявил, что пока в составе ОБСЕ присутствуют Россия и Беларусь, то обновление организации невозможно.
"Обновление состоится только тогда, когда война закончится, и Россия и Беларусь признают свою вину за ее развязывание. К тому времени эта организация не так, чтобы бессмысленна, но безрезультативна", - сказал Адоменас.
Он отметил, что альтернативой является создание новых форматов, таких как инициатива "Европейское политическое сообщество".
"Она была создана на ценностной основе именно как альтернатива ОБСЕ. В свою очередь ОБСЕ имела одну задачу - предотвратить новую войну в Европе, но оказалась не способной на это", - сказал Адоменас.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия продолжает нарушать принципы ОБСЕ и блокировать работу организации.
Также известно, что совет Государственной думы РФ принял решение приостановить выплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ за 2023 год.
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