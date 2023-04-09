ОБСЕ безрезультативна, пока в ней есть агрессоры в виде России и Беларуси, - МИД Литвы

Он заявил, что пока в составе ОБСЕ присутствуют Россия и Беларусь, то обновление организации невозможно.

"Обновление состоится только тогда, когда война закончится, и Россия и Беларусь признают свою вину за ее развязывание. К тому времени эта организация не так, чтобы бессмысленна, но безрезультативна", - сказал Адоменас.

Он отметил, что альтернативой является создание новых форматов, таких как инициатива "Европейское политическое сообщество".

"Она была создана на ценностной основе именно как альтернатива ОБСЕ. В свою очередь ОБСЕ имела одну задачу - предотвратить новую войну в Европе, но оказалась не способной на это", - сказал Адоменас.