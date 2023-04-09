ОБСЄ безрезультативна, поки в ній є агресори у вигляді Росії та Білорусі, - МЗС Литви

Заступник голови литовського МЗС Мантас Адоменас заявив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі в нинішньому її вигляді безрезультативна. Такою вона залишатиметься, поки в її складі будуть держави-агресори, такі як Росія та Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Він заявив, що поки в складі ОБСЄ присутні Росія та Білорусь, то оновлення організаціє є неможливим.
"Оновлення відбудеться тільки тоді, коли війна закінчиться, та Росія і Білорусь визнають свою вину за її розв'язування. До того часу ця організація не так, щоб безглузда, але безрезультативна", - сказав Адоменас.
Він зазначив, що альтернативою є заснування нових форматів, таких як ініціатива "Європейська політична спільнота".
"Вона була створена на ціннісній основі саме як альтернатива ОБСЄ. Своєю чергою ОБСЄ мала одне завдання - запобігти новій війні в Європі, але виявилася не здатною на це", - сказав Адоменас.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія продовжує порушувати принципи ОБСЄ та блокувати роботу організації.
Також відомо, що рада Державної думи РФ ухвалила рішення призупинити виплату внесків у Парламентській асамблеї ОБСЄ за 2023 рік.
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