ОБСЄ безрезультативна, поки в ній є агресори у вигляді Росії та Білорусі, - МЗС Литви

Він заявив, що поки в складі ОБСЄ присутні Росія та Білорусь, то оновлення організаціє є неможливим.

"Оновлення відбудеться тільки тоді, коли війна закінчиться, та Росія і Білорусь визнають свою вину за її розв'язування. До того часу ця організація не так, щоб безглузда, але безрезультативна", - сказав Адоменас.

Він зазначив, що альтернативою є заснування нових форматів, таких як ініціатива "Європейська політична спільнота".

"Вона була створена на ціннісній основі саме як альтернатива ОБСЄ. Своєю чергою ОБСЄ мала одне завдання - запобігти новій війні в Європі, але виявилася не здатною на це", - сказав Адоменас.