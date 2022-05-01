ru ua
Нд, 01 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обвалення залізничного моста в Курській області зв'язали з диверсією

Новость на русском →
Курська область, Неділя 01 травня 2022 17:54
Обвалення залізничного моста в Курській області зв'язали з диверсією Фото: у Курській області заговорили про диверсію на залізниці (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Часткове обвалення залізничного моста в Курській області (Російська Федерація) біля кордону з Україною сталося в результаті диверсії. Слідство встановлює подробиці інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.

"На жаль, інформація підтвердилася, це була диверсія, тому заведено кримінальну справу. Слідчі органи, фахівці силових органів будуть розбиратися. Більш детальну інформацію дамо трохи пізніше", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці на ділянці залізниці Суджа - Сосновий бір у Курській області частково обвалився міст. Російська влада відразу не називала причину інциденту.

Крім того, сьогодні знову були чутні вибухи під Білгородом. Як з'ясувалося, в районі цього російського міста загорівся об'єкт Міністерства оборони Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Курская область Війна Росії проти України
NEWS
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни