Обрушение железнодорожного моста в Курской области связали с диверсией

Частичное обрушение железнодорожного моста в Курской области (Российская Федерация) возле границы с Украиной произошло в результате диверсии. Следствие устанавливает подробности инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.

"К сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия, поэтому заведено уголовное дело. Следственные органы, специалисты силовых органов будут разбираться. Более подробную информацию дадим чуть позже", - отметил он.

Напомним, сегодня утром на участке железной дороги Суджа - Сосновый Бор в Курской области частично обрушился мост. Российские власти сразу не называли причину инцидента.

Кроме того, сегодня снова были слышны взрывы под Белгородом. Как выяснилось, в районе этого российского города загорелся объект Министерства обороны России.

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