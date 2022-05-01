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Пожежа на військовому об'єкті. Названо причину вибухів під Бєлгородом

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Бєлгород, Неділя 01 травня 2022 16:26
Пожежа на військовому об'єкті. Названо причину вибухів під Бєлгородом Фото: стовп диму після вибуху під Бєлгородом (t.me/belgorod_informant)
Автор: Артем Горовенко

Причиною сьогоднішніх вибухів під Бєлгородом стала пожежа на об'єкті Міністерства оборони Російської Федерації. Російська влада обіцяє надати детальну інформацію пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"На кордоні трьох муніципалітетів - Борисовського і Бєлгородського районів та Яковлевського міського округу - сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - зазначив він.

За його словами, на місці працюють оперативні служби, вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки.

Нагадаємо, раніше місцеві Telegram-пабліки повідомляли про вибухи в районі села Томарівка під Білгородом, де знаходяться склади з боєприпасами.

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