Біля кордону Росії з Україною обрушився залізничний міст
У Курській області (Російська Федерація) обрушився залізничний міст біля кордону з Україною. Причини інциденту з'ясовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.
Повідомляється, що сьогодні приблизно об 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа - Сосновий Бір виявили часткове обвалення конструкцій мосту.
"Зараз на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів. Постраждалих немає. Життю і здоров'ю громадян ніщо не загрожує", - зазначив Старовойт.
Нагадаємо, раніше російська сторона звинувачувала Україну в нібито обстрілі прикордонних постів в Курській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.