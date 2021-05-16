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В Ізраїлі в синагозі обрушилася трибуна. Одна людина загинула, десятки постраждалих

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Ізраїль, Гиват-Зеев, Неділя 16 травня 2021 20:05
В Ізраїлі в синагозі обрушилася трибуна. Одна людина загинула, десятки постраждалих Фото: в Ізраїлі в синагозі обрушилася трибуна, загинула людина і десятки поранені (insure.travel)
Автор: Юлія Струк

В ізраїльському місті Гиват-Зеев у синагозі обрушилася трибуна. В результаті одна людина загинула та біля 60 постраждали.

Про це повідомляє радіо "КАН".

У будівлі знаходилося близько 600 осіб.

Радіо Галей ЦАХАЛ інформує, що під уламками трибуни в синагозі виявили десятки постраждалих, багато з них - важкопоранені, а деякі - без ознак життя.

Національна компанія Ізраїлю з екстреної допомоги і транспортування пацієнтів (МАДА) просить усіх водіїв у Гиват-Зееві зупинитися на узбіччі доріг для того, щоб не створювати заторів і дати можливість евакуювати постраждалих.

Times of Israel з посиланням на медичну службу пише, що 50 постраждалих отримали травми, що не становлять безпеки для життя, а десять осіб перебувають у важкому або критичному стані.

За даними 13-го каналу ізраїльського телебачення, один з потерпілих під час обвалення трибуни в синагозі помер.

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю заявила, що ЦАХАЛ терміново направив сили в Гиват-Зеев. У місто направили бійців рятувальної бригади командування тилу, служби по зв'язках з громадськістю та медичні сили Центрального командування для надання допомоги.

Також до місця трагедії відправили вертольоти з медперсоналом.

Рятувальники продовжують розбирати завали в синагозі, поки невідомо, чи є ще під ними люди.

Нагадаємо, в Східному Єрусалимі сьогодні автомобіль протаранив натовп. Теракт стався у Дамаських воріт у районі Шейх-Джарра, в результаті нього постраждали шість поліцейських.

Як писало РБК-Україна раніше, в результаті тисняви на релігійному святкуванні Лаг ба-Омер в Ізраїлі загинуло 45 осіб.

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