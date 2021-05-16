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Обвалення трибуни в синагозі в Ізраїлі. Двоє людей загинули, постраждалих - більше сотні

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Ізраїль, Гиват-Зеев, Неділя 16 травня 2021 21:14
Обвалення трибуни в синагозі в Ізраїлі. Двоє людей загинули, постраждалих - більше сотні Фото: при обваленні трибуни в синагозі в Ізраїлі загинули двоє людей (ixbt.online)
Автор: Юлія Струк

При обваленні трибуни в ізраїльському місті Гиват-Зеев постраждали понад 130 людей. Число загиблих зросло до двох.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними Служби порятунку МАДА, в лікарні евакурііровалі 132 людини.

П'ятеро з них знаходяться у важкому стані, вісім - отримали травми середнього ступеня тяжкості, решта потерпілі були незначно травмовані.

Також при обваленні загинули двоє людей.

Раніше прес-служба Армії оборони Ізраїлю заявила, що ЦАХАЛ терміново направив сили в Гиват-Зеев. У місто направили бійців рятувальної бригади командування тилу, служби по зв'язках з громадськістю та медичні сили Центрального командування для надання допомоги.

Також до місця трагедії відправили вертольоти з медперсоналом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного загиблого і близько 60 постраждалих у результаті обвалення трибуни в синагозі.

МАДА раніше просила всіх водіїв у Гиват-Зееві зупинитися на узбіччі доріг для того, щоб не створювати заторів і дати можливість евакуювати постраждалих.

Як писало РБК-Україна, в Східному Єрусалимі сьогодні автомобіль протаранив натовп. У результаті теракту постраждали шість поліцейських.

Так, у кінці квітня в результаті тисняви на релігійному святкуванні Лаг ба-Омер в Ізраїлі загинуло 45 осіб.

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