Постраждалих при обваленні трибуни синагоги в Ізраїлі вже понад 160

Число постраждалих у результаті обвалення трибуни в синагозі в ізраїльському місті Гиват-Зеев знову зросло. Їх уже понад 160.

Зазначено, що кількість постраждалих зросла до 167 осіб. Також відомо, що в результаті трагедії загинули 40-річний чоловік і 12-річний хлопчик.

Також телеканал "Аруц Шева" повідомляє, що поліція не дозволяла експлуатацію будівлі синагоги. Будівля була недобудована.

"Поліція проінструктувала місцеву раду, що синагогу не можна використовувати. Відповідальність за недопуск віруючих є обов'язком місцевої влади... У результаті інциденту загинули як мінімум двоє. Тут була недбалість і безвідповідальність, будуть проведені арешти", - заявив начальник поліції Єрусалимського округу Дорон Турджеман.