ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Обвалення багатоповерхівки в Маямі: кількість жертв доросла до 46

Новость на русском →
США, Середа 07 липня 2021 23:11
Обвалення багатоповерхівки в Маямі: кількість жертв доросла до 46 Фото: в уламках будинку в Маямі знайшли 46 тіл (twitter.com/soundarc2001)
Автор: Наталья Скороход

У Маямі (США, штат Флорида) а уламках зруйнованої багатоповерхівки рятувальники знайшли вже 46 загиблих. При цьому 94 осіб все ще не знайдені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У середу пошуково-рятувальні працівники витягли ще 10 тіл з уламків багатоквартирного будинку в Маямі. Таким чином кількість загиблих досягла 46, а 94 людини вважаються зниклими безвісти.

Пошуки постраждалих в результаті обвалу багатоповерхового будинку в Маямі продовжилися відразу ж після того, як відступив тропічний шторм Ельза. Мер Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава повідомила, що після знесення зруйнованої будівлі шукати людей стало легше.

"Команда продовжує працювати над ділянками палі, які були недоступні до знесення", - сказав Левін Кава.

Хоча місцева влада заявляє, що не втрачає надії знайти тих, хто вижив, ніхто не був виявлений живим в руїнах з перших годин після обвалення будівлі.

Нагадаємо, в неділю рятувальники знесли аварійну будівлю і продовжили пошуки. Знести будівлю довелося через настання тропічного урагану "Ельза", який наближався до Флориди.

Раніше повідомлялося, що багатоповерхова будівля впала в США в Маямі вночі 24 червня. З того часу почалася рятувальна операція і пошуки загиблих і тих, що вижили. Живих так і не знайшли, а загиблих стає з кожним днем все більше.

Читайте РБК-Україна в Google News
обвал
NEWS
Резніков поскаржився НАТО на Росію: блокує переговори шантажем та ескалаціями
Резніков поскаржився НАТО на Росію: блокує переговори шантажем та ескалаціями
DAILY
Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні