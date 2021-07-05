ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Багатоповерхівку в Майамі знесуть цієї ночі: жителів попередили, до чого готуватися

Новость на русском →
США, Понеділок 05 липня 2021 04:39
Багатоповерхівку в Майамі знесуть цієї ночі: жителів попередили, до чого готуватися Фото: зруйновану багатоповерхівку в Майамі знесу повністю (twitter.com/SlimJosa)
Автор: Наталья Скороход

Зруйновану багатоповерхівку в Майамі (штат Флорида, США) знесуть вже цієї ночі. Заплановане знесення аварійної будівлі відбудеться сьогодні, з 22:00 до 3:00 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News

Поліція закликала громадян, які проживають в районі найближчих вулиць, залишатися вдома і не виходити на вулицю. Також людей просять не включати кондиціонери, щоб уникнути попадання пилу в приміщення.

Мер також порадив жителям прилеглих будинків закрити вікна і включити рециркуляцію повітря на випадок попадання пилу від інших опадів в результаті знесення. Окрім пилу та сміття мешканцям району нічого не загрожує.

Рішення про знесення будівлі прискорилося після повідомлень про шторм "Ельза", який наближаэться. Проблема в тому, що шторм може зруйнувати аварійну будівлю, що ускладнить пошуки зниклих безвісти.

"Пошуково-рятувальні групи продовжать свої операції незабаром після знесення", - зазначила мер міста Даніелла Левін Кава.

Вона також додала, що бригади працюють над тим, щоб виконати якомога більше роботи до прибуття "Ельзи".

Вона також заспокоїла захисників і любителів тварин, які чинили опір знесенню будівлі через те, що в багатоповерхівці можуть все ще перебувати домашні тварини. За її словами, рятувальники тричі прочесали будівлю з метою пошуку домашніх вихованців, включаючи пошуки в шафах, під ліжками і у всіх інших місцях.

"Остання інформація, яка у нас є, полягає в тому, що в будівлі не залишилося тварин", - сказала Левін Кава.

Нагадаємо, 24 червня в Майамі обвалилася багатоповерхівка. Це сталося вночі, коли жителі міцно спали. З того дня почалася масштабна операція з пошуку жертв в результаті обвалу.

Раніше повідомлялося, що число жертв в результаті обвалу багатоповерхівки в Майамі досягло 24. Також відомо, що будівля вимагала термінового ремонту перед обвалом.

Також ми писали, що на місці обвалу знайшли тіло дитини. Це 7-річна дівчинка.

Читайте РБК-Україна в Google News
обвал
NEWS
Ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі, - Зеленський
Ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі, - Зеленський
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні