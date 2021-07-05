Багатоповерхівку в Майамі знесуть цієї ночі: жителів попередили, до чого готуватися

Зруйновану багатоповерхівку в Майамі (штат Флорида, США) знесуть вже цієї ночі. Заплановане знесення аварійної будівлі відбудеться сьогодні, з 22:00 до 3:00 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News

Поліція закликала громадян, які проживають в районі найближчих вулиць, залишатися вдома і не виходити на вулицю. Також людей просять не включати кондиціонери, щоб уникнути попадання пилу в приміщення.

Мер також порадив жителям прилеглих будинків закрити вікна і включити рециркуляцію повітря на випадок попадання пилу від інших опадів в результаті знесення. Окрім пилу та сміття мешканцям району нічого не загрожує.

Рішення про знесення будівлі прискорилося після повідомлень про шторм "Ельза", який наближаэться. Проблема в тому, що шторм може зруйнувати аварійну будівлю, що ускладнить пошуки зниклих безвісти.

"Пошуково-рятувальні групи продовжать свої операції незабаром після знесення", - зазначила мер міста Даніелла Левін Кава.

Вона також додала, що бригади працюють над тим, щоб виконати якомога більше роботи до прибуття "Ельзи".

Вона також заспокоїла захисників і любителів тварин, які чинили опір знесенню будівлі через те, що в багатоповерхівці можуть все ще перебувати домашні тварини. За її словами, рятувальники тричі прочесали будівлю з метою пошуку домашніх вихованців, включаючи пошуки в шафах, під ліжками і у всіх інших місцях.

"Остання інформація, яка у нас є, полягає в тому, що в будівлі не залишилося тварин", - сказала Левін Кава.