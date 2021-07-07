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Обрушение многоэтажки в Майами: число жертв доросло до 46

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США, Среда 07 июля 2021 23:11
Обрушение многоэтажки в Майами: число жертв доросло до 46 Фото: в обломках дома в Майами нашли 46 тел (twitter.com/soundarc2001)
Автор: Наталья Скороход

В Майами (США, штат Флорида) а обломках разрушенной многоэтажки спасатели нашли уже 46 тел. При этом 94 человек все еще не найдены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В среду поисково-спасательные работники извлекли еще 10 тел из обломков многоквартирного дома в Майами. Таким образом количество погибших достигло 46, а 94 человека считаются пропавшими без вести.

Поиски пострадавших в результате обвала многоэтажного дома в Майами продолжились сразу же после того, как отступил тропический шторм Эльза. Мэр Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила, что после сноса оставшегося разрушенного здания искать людей стало легче.

"Команда продолжает работать над участками сваи, которые были недоступны до сноса", - сказал Левин Кава.

Хотя местные власти заявляют, что не теряют надежды найти выживших, никто не был обнаружен живым в развалинах с первых часов после обрушения здания.

Напомним, в воскресенье спасатели снесли аварийное здание и продолжили поиски. Снести здание пришлось из-за наступления тропического урагана "Эльза", который приближался к Флориде.

Ранее сообщалось, что многоэтажное здание рухнуло в США в Майами ночью 24 июня. С тех пор началась спасательная операция и поиски погибших и выживших. Живых так и не нашли, а погибших становится с каждым днем все больше.

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