Обрушение многоэтажки в Майами: число жертв доросло до 46

В Майами (США, штат Флорида) а обломках разрушенной многоэтажки спасатели нашли уже 46 тел. При этом 94 человек все еще не найдены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В среду поисково-спасательные работники извлекли еще 10 тел из обломков многоквартирного дома в Майами. Таким образом количество погибших достигло 46, а 94 человека считаются пропавшими без вести.

Поиски пострадавших в результате обвала многоэтажного дома в Майами продолжились сразу же после того, как отступил тропический шторм Эльза. Мэр Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила, что после сноса оставшегося разрушенного здания искать людей стало легче.

"Команда продолжает работать над участками сваи, которые были недоступны до сноса", - сказал Левин Кава.

Хотя местные власти заявляют, что не теряют надежды найти выживших, никто не был обнаружен живым в развалинах с первых часов после обрушения здания.