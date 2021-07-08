RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обвалення будинку в Майамі: рятувальні роботи закінчилися, підтверджено 54 жертви

Автор: РБК-Україна

На місці обвалення будинку в Майамі (США) завершилися пошуково-рятувальні роботи. На даний момент підтверджено інформацію про 54 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що через два тижні роботи на місці обвалення завершені, а місцева влада визнала, що в руїнах комплексу Champlain Towers South у Серфсайді "немає шансів на життя".

"Ми всі просили Бога про диво, тому рішення відмовитися від рятувальних робіт було надзвичайно важким", - заявила мер Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава.

На даний момент підтверджено інформацію про загибель 54 осіб. Також, за офіційними даними, безвісти пропали ще 86 осіб, але на сьогодні невідомо, чи перебували вони в будівлі на момент обвалення.

Нагадавши, дванадцятиповерховий будинок в Серфсайді обрушився у ніч на 24 червня, причини досі не названі.

У зв'язку з трагедією президент США Джо Байден оголошував надзвичайну ситуацію у Флориді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиМайамиобвалення