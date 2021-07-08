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Обрушение дома в Майами: спасательные работы закончились, подтверждены 54 жертвы

Автор: РБК-Украина

На месте обрушения дома в Майами (США) завершились поисково-спасательные работы. На данный момент подтверждена информация о 54 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что спустя две недели работы на месте обрушения завершены, а местные власти признали, что в руинах комплекса Champlain Towers South в Серфсайде "нет шансов на жизнь".

"Мы все просили Бога о чуде, поэтому решение отказаться от спасательных работ было чрезвычайно трудным", - заявила мэр Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

На данный момент подтверждена информация о гибели 54 человек. Также, по официальным данным, без вести пропали еще 86 человек, но на сегодня неизвестно, находились ли они в здании на момент обрушения.

Напомним, двенадцатиэтажный дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня, причины до сих пор не названы.

В связи с трагедией президент США Джо Байден объявлял чрезвычайную ситуацию во Флориде.

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Соединенные Штаты АмерикиМайамиобрушение