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У Батумі обвалилася частина п'ятиповерхового будинку, під завалами можуть бути люди

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Батумі, П'ятниця 08 жовтня 2021 11:31
У Батумі обвалилася частина п'ятиповерхового будинку, під завалами можуть бути люди Фото: у Батумі обвалилася частина п'ятиповерхового будинку (скрін трансляції з місця події)
Автор: Марія Кучерявець

У Батумі на вулиці 26 травня обвалився п'ятиповерховий житловий будинок. За інформацією очевидців, інциденту передував вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Грузия".

У місцевих ЗМІ вказують, що внаслідок обвалу є жертви, однак офіційної інформації щодо цього поки немає. Припускається, що під завалами можуть бути люди.

Наразі на місці інциденту працює спецтехніка, мобілізовані швидка допомога і поліція. Рятувальники виводять людей з-під уламків.

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