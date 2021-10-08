У Батумі обвалилася частина п'ятиповерхового будинку, під завалами можуть бути люди
Фото: у Батумі обвалилася частина п'ятиповерхового будинку (скрін трансляції з місця події)
У Батумі на вулиці 26 травня обвалився п'ятиповерховий житловий будинок. За інформацією очевидців, інциденту передував вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Грузия".
У місцевих ЗМІ вказують, що внаслідок обвалу є жертви, однак офіційної інформації щодо цього поки немає. Припускається, що під завалами можуть бути люди.
Наразі на місці інциденту працює спецтехніка, мобілізовані швидка допомога і поліція. Рятувальники виводять людей з-під уламків.