Вибух газу або пошкодження при ремонті. Що відомо про обвал будинку в Батумі

У центрі Батумі на вулиці 26 травня обвалився п'ятиповерховий житловий корпус, побудований в 1980-х роках. На місці працюють бригади швидкої допомоги, пожежники та рятувальники.

Що відомо на даний момент, в матеріалі РБК-Україна .

Що сталося

У місті Батумі на вулиці 26 травня обрушилася частина житлового будинку.

Співробітники Служби з управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії витягли з-під уламків будинку двох осіб, у тому числі і дитину.

Дитина перебувала в припаркованій поруч з будинком машині, яку накрило уламками після обвалення. Лікарі швидкої допомоги доставили її в лікарню. Ще один чоловік відбувся легкими забоями. Чи були ще люди в момент вибуху в будинку, невідомо.

Почалася евакуація жителів з решти корпусу.

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Причина

На даний момент дві версії того, що сталося: вибух газу або пошкодження стіни при ремонті. Будинок був побудований в 80-х роках, в капітальній споруді п'ять поверхів, але ще два були надбудовані пізніше.

Реакція влади

На місце прибули глава уряду Аджарії Торніке Рижвадзе і глава МОЗ Ніно Нижарадзе. Вони пообіцяли зробити заяву після ознайомлення з ситуацією.

За словами очевидців, обвалився один під'їзд будинку. Місцеві жителі повідомляють, що до початку руйнування чули хлопок.