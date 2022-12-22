Пашинян обвинил Россию в невыполнении миротворческих обязательств в Карабахе
Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе не выполняет свои обязательства.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РБК-Украина со ссылкой на News.am.
По словам Пашиняна, согласно шестому пункту трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и РФ от 2020 года, миротворцы должны обеспечивать беспрепятственное передвижение.
"На сегодняшний день это не воплощается в жизнь. Трехстороннее соглашение не исполняют также миротворцы. Конечно, это связано с действиями Азербайджана, но от этого смысл не меняется, потому что российские миротворцы ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор", - сказал армянский премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном. И это стало вызовом президенту России Владимиру Путину, что свидетельствует о потере контроля над региональными союзниками.
При этом в октябре сообщалось, что армянская сторона готова продлить мандат российских военных в Нагорном Карабахе сразу на 10-20 лет.
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