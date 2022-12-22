ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пашинян обвинил Россию в невыполнении миротворческих обязательств в Карабахе

Новина українською →
Ереван, Четверг 22 декабря 2022 10:33
Пашинян обвинил Россию в невыполнении миротворческих обязательств в Карабахе Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе не выполняет свои обязательства.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

По словам Пашиняна, согласно шестому пункту трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и РФ от 2020 года, миротворцы должны обеспечивать беспрепятственное передвижение.

"На сегодняшний день это не воплощается в жизнь. Трехстороннее соглашение не исполняют также миротворцы. Конечно, это связано с действиями Азербайджана, но от этого смысл не меняется, потому что российские миротворцы ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор", - сказал армянский премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном. И это стало вызовом президенту России Владимиру Путину, что свидетельствует о потере контроля над региональными союзниками.

При этом в октябре сообщалось, что армянская сторона готова продлить мандат российских военных в Нагорном Карабахе сразу на 10-20 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Армения Азербайджан Российская Федерация
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции