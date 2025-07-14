В образе дивы: Сумская очаровала архивным фото в золотистом корсете на подиуме

Известная украинская актриса Ольга Сумская показала в сети архивное фото со своим супругом Виталием Борисюком с модного показа в начале 2000-х.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
На фото, которое было сделано около 25 лет назад, Сумская и Борисюк позируют на подиуме.
"Мы с Виталием Борисюком на днях моды, показ от бренда "Столичный". Год не помню. Но было ярко", - подписала она снимок.
Актриса показала образ в золотистом платье.
Корсет
Верхняя часть платья выполнена в виде золотого корсета, который подчернул фигуру Сумской и создал эффектный силуэт. Корсет имеет глубокое декольте и металлические элементы, что придает ему блеск и структурность.
Юбка
Длинная юбка с высокими разрезами, открывающими ноги. Она выполнена из блестящей, шелковистой ткани золотистого цвета, которая красиво переливается.
Украшения
На шее у Сумской массивное золотое ожерелье, которое гармонирует с цветом платья и придает образу величия.
Обувь
На ногах золотистые туфли на невысоком каблуке, которые завершают цельный золотой образ.
Прическа
Прическа с крупными локонами, что создает объем и придает драматичности.
Макияж
Макияж с акцентом на глаза и губы, что соответствует общей стилистике образа.
Ольга Сумская с мужем (фото: instagram.com/olgasumska)
Ее супруг предстал на показе в белом костюме с обувью золотистого оттенка. Лук Борисюка служит отличным фоном для блестящих золотых акцентов, гармонирующих с образом Ольги Сумской.
Вместе они создают очень гармоничную и эффектную пару, демонстрирующую высокий стиль и изысканность.
Их образы выглядят так, будто они сошли с подиума высокой моды 90-х или начала 2000-х годов, которая характеризовалась яркостью, блеском и смелыми решениями.
Фолловеры актрисы тут же принялись комментировать редкое фото:
Ольга Сумская с мужем (фото: instagram.com/olgasumska)
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