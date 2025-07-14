В образі діви: Сумська зачарувала архівним фото в золотистому корсеті на подіумі

Сумська показала архівне фото

На фото, яке було зроблено приблизно 25 років тому, Сумська і Борисюк позують на подіумі.

"Ми з Віталієм Борисюком на днях моди, показ від бренду "Столичний". Рік не пам'ятаю. Але було яскраво", - підписала вона знімок.

Який образ показала Сумська

Актриса показала образ у золотистій сукні.

Корсет

Верхня частина сукні виконана у вигляді золотого корсета, який підкреслив фігуру Сумської та створив ефектний силует. Корсет має глибоке декольте і металеві елементи, що надає йому блиску і структурності.

Спідниця

Довга спідниця з високими розрізами, що відкривають ноги. Вона виконана з блискучої, шовковистої тканини золотистого кольору, яка красиво переливається.

Прикраси

На шиї у Сумської масивне золоте намисто, яке гармонує з кольором сукні та надає образу величі.

Взуття

На ногах золотисті туфлі на невисоких підборах, які завершують цілісний золотий образ.

Зачіска

Зачіска з великими локонами, що створює об'єм і додає драматичності.

Макіяж

Макіяж з акцентом на очі та губи, що відповідає загальній стилістиці образу.

Ольга Сумська з чоловіком (фото: instagram.com/olgasumska)

Її чоловік постав на показі в білому костюмі з взуттям золотистого відтінку. Лук Борисюка слугує чудовим фоном для блискучих золотих акцентів, що гармоніюють з образом Ольги Сумської.

Разом вони створюють дуже гармонійну й ефектну пару, що демонструє високий стиль і вишуканість.

Їхні образи мають такий вигляд, ніби вони зійшли з подіуму високої моди 90-х або початку 2000-х років, яка характеризувалася яскравістю, блиском і сміливими рішеннями.

Як відреагували в мережі

Фоловери акторки одразу ж взялися коментувати рідкісне фото:

"Це, напевно, десь 2000-2001 рік. Я тоді працювала моделлю і пам'ятаю ці покази", - зазначила телеведуча Валентина Хамайко

"Королева", - написала актриса Анастасія Цимбалару

"Ікона"

"Браво!"

"Які спогади"

"Вау! Що це за богиня"

"А де зараз ця сукня? Зробіть фото до і після"

"Красиві, яскраві, епатажні"

"Неперевершена пара. Оля - ви богиня".

Ольга Сумська з чоловіком (фото: instagram.com/olgasumska)