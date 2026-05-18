"Оскорбление для улиток": глава МИД Латвии посмеялась над темпами продвижения армии РФ

Глава латвийской дипломатии с иронией прокомментировала заявления некоторых западных аналитиков о якобы успешном наступлении РФ на востоке Украины. Она подчеркнула, что территориальные достижения Кремля крайне незначительны.

"Сказать, что российская армия продвигается темпом улитки, было бы оскорблением для улиток. Если бы улитка начала двигаться из Авдеевки в феврале 2022 года и двинулась на запад, она бы уже добралась до Чехии, тогда как Россия до сих пор увязла на Донбассе", - отметила Браже.

Она подчеркнула, что, несмотря на попытки наступления РФ, украинские военные перехватили инициативу на фронте, что требует активизации военно-технической помощи со стороны европейских партнеров.

Министр призвала лидеров европейских государств действовать решительно и "не упустить момент" для предоставления Украине всего необходимого вооружения, пока Силы обороны удерживают инициативу на поле боя.

Четыре направления безопасности Европы

Для обеспечения долговременной безопасности на континенте глава МИД Латвии назвала четыре ключевых направления, которыми должна руководствоваться Европа: