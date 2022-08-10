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Жителі Маріуполя починають отримувати від росіян СМС-повідомлення про мобілізацію (фото)

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Маріуполь, Середа 10 серпня 2022 11:29
Жителі Маріуполя починають отримувати від росіян СМС-повідомлення про мобілізацію (фото) Фото: жителі Маріуполя починають отримувати від росіян СМС-повідомлення про мобілізацію (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У захопленому росіянами Маріуполі проходить прихована мобілізація. Окупанти почали надсилати жителям СМС-повідомлення про набір на "службу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

Вказано, що маріупольці почали отримувати СМС-ки з нібито пропозицією роботи у "новому підрозділі".

Втім, як зазначають в міськраді, насправді людей просто збирають та відправляють на фронт, як це робили й в окупованому Донецьку.

"Це свідчить про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати по своїм пропаганд-каналам. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції", - йдеться в повідомленні.

У міськраді закликали маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від окупантів.

"Виїжджайте з міста та не воюйте на боці тих, хто приніс в наш дім війну", - звертаються в повідомленні до громадян.

Жителі Маріуполя починають отримувати від росіян СМС-повідомлення про мобілізацію (фото)

Фото: жителі Маріуполя починають отримувати від росіян СМС-повідомлення про мобілізацію (/t.me/mariupolrada)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові отримали наказ від кремлівських кураторів провести "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі.

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