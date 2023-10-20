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Войска РФ перебросили в оккупированный Крым носители "Кинжалов"

Пятница 20 октября 2023 00:32
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Войска РФ перебросили в оккупированный Крым носители "Кинжалов" Фото: войска РФ перебросили в оккупированный Крым носители "Кинжалов" (defence-blog.com)
Автор: Константин Широкун

Российские войска перебросили на аэродром Бельбек возле временно оккупированного Севастополя истребители МиГ-31, которые являются носителями ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter OSINT-аналитика MT Anderson.

Войска РФ перебросили в оккупированный Крым носители &quot;Кинжалов&quot;Судя по опубликованным спутниковым снимкам, на аэродроме находится по меньшей мере четыре истребителя МиГ-31.

Также рядом с МиГ-31 по территории аэродрома рассредоточены истребители Су-30, а также истребители-перехватчики Су-27.

Войска РФ перебросили в оккупированный Крым носители &quot;Кинжалов&quot;

Что известно о МиГ-31

МиГ-31 – это советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик. Он разработан на базе МиГ-25 в 1970-х годах. МиГ-31 считается первым советским самолётом четвёртого поколения.

МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на разных высотах. Изначально истребитель разрабатывали для перехвата авиационных крылатых ракет.

Стоит отметить, что МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

Угрозы Путина о МиГ-31К

После ряда атак, проведенных украинскими военными в Черном море, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские истребители МиГ-31К будут патрулировать небо над Черным морем.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

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